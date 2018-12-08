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Efeler seriye devam etti

TVF Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu 11.

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu 11. hafta maçında Anadolu Üniversitesini 3-1 mağlup ederek üst üste on birinci galibiyetini aldı.


Sezon sonunda Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu on birinci maçında Anadolu Üniversitesini konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk setinde baştan sona etkin oynayan Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-21 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın ikinci setine de etkili başlayan taraf Bursa temsilcisi oldu. Oynadığı iyi oyunla ilk teknik molaya 12-7 üstünlükle giden yeşil-beyazlılar, file üstü etkinliğini sürdürse de setin son bölümlerinde hücum hataları rakibine sayı kazandırdı. Setin son bölümlerinde oyun hakimiyetini tamamen kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci seti 25-21 geride tamamladı. Maçın geride kalan setlerinde hatalarını tekrarlamayan yeşil-beyazlılar üçüncü seti 25-18 ve dördüncü seti 25-17 önde geçerek maçtan 3-1 galip ayrıldı.


Aldığı sonuçla, galibiyet serisini 11 maça çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, grubunda namağlup unvanını korudu.

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