Efeler yeni yıla galibiyetle başladı

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 14. hafta maçında Milas Belediyesi'ni 25-21, 25-18, 22-25 ve 25-21 setlerle 3-1 mağlup etti. Efeler yeni yılın ilk maçında galibiyet elde ederken, namağlup serisini on dört maça çıkardı.

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu on dördüncü hafta maçında Milas Belediyesi'ni konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk setinde baştan sona etkin oynayan Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-21 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın ikinci setini de 25-18 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar skoru 2-0'a getirdi. Son bölümleri heyecanlı geçen maçın üçüncü setini rakip Milas Belediyesi 25-22 önde geçerek setlerde farkı 1'e indirdi. Başa baş geçen maçın dördüncü setinde rakibine karşı daha az hata yapan taraf Büyükşehir Belediyespor oldu seti 25-21 geçerek salondan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

“Galibiyet bize moral oldu”

Milas Belediyesi'nin iyi bir takım olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor'un deneyimli Baş Antrenörü Bahadır Aksoy, alınan galibiyetin Beşiktaş maçı öncesi oyuncuları adına moral olduğunu söyledi. Bazı oyuncularının hasta olmasına rağmen mücadele ettiğini belirten Aksoy, “Milas Belediyesi ile ligin ilk maçında karşılaştık. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmayı 3-2 kazanmıştık. Milas Belediyesi sıralamada altımızda bulunan en yakın rakip. İyi bir takım. Bugün kazandık ve aramızdaki puan farkını biraz açtık. Bu galibiyet Çarşamba günü oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesi bize ve oyuncularımıza moral oldu. Deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş maçı sıralamayı belirleyecek. Orada birinci sırada yer almak için oynayacağız. Bugün Caceres ve Tolga hasta oldukları halde serum ve iğne yiyerek maça çıktılar. Kerem'in de bir gribal enfeksiyon durumu var. Beşiktaş karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Aldığı bu sonuçla, galibiyet serisini 14 maça çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, grubunda namağlup unvanını korudu. Büyükşehir'in Efeleri TVF Erkekler A Grubu 15. haftasında Beşiktaş takımına konuk olacak. 9 Ocak Çarşamba günü İstanbul Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14:00'da başlayacak.