Efeler, yenilmezliğini sürdürüyor

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 21. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 25-20, 25-19, ve 25-19 setlerle 3-0 mağlup etti. Puanını 60.1'e yükselten yeşil-beyazlılar, oynadığı 21. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Efeler Ligi'ne yükselmek için mücadelesini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu 21. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar ilk setten itibaren oyun üstünlüğünü ortaya koydu. Rakibe öne geçme şansı tanımayan Bursa ekibi maçtan 25-20,25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Yarı finale odaklandık

Bu sezon ligde oynadığı 21 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün deneyimli antrenörü Bahadır Aksoy, Efeler Ligi'ne yükselmek adına oynayacakları yarı final maçlarına odaklandıklarını söyledi. Sezonun sonunda Efeler Ligi'nde olmak istediklerini dile getiren Aksoy, “Normal sezonun bitimine 5 hafta var. Bu süreçte sıralamalar değişebilir. Biz şu anda lideriz. Artık play-off maçlarına odaklandık. Önce yarı final maçları olacak. Tüm konsantrasyonumuz bu maçlar için olacak. Tabi kalan hafta maçlarına da motive olmamız lazım. Normal sezonu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Oyuncularım bugün yine iyi mücadele ettiler. Onlara gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Sıradaki rakip Bornova Anadolu Lisesi

TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu'nda 60.1 puanla liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 22. hafta maçında 24 Şubat Pazar günü Bornova Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. İzmir Atatürk-Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 16:00'da karşılaşacak.