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Efelere genç libero

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Hüseyin Şahin’i renklerine bağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Hüseyin Şahin'i renklerine bağladı.


Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde son olarak Cansın Hacıbekiroğlu ile sözleşme imzalayan Bursa temsilcisi, geçen sezonu TFL Altekma Takımı'nda geçiren genç libero Hüseyin Şahin ile sözleşme imzaladı.


Voleybola Arkas altyapısında başlayan 1998 doğumlu Hüseyin Şahin, Türkiye Millî Takım antrenörleri tarafından bir çok kez Genç ve Ümit Millî Takım kadrolarına dahil edildi.

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