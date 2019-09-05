Efelere genç smaçör

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Bosch Spor Kulübü genç milli oyuncusu Berk Dilmenler'i kadrosuna kattı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Bosch Spor Kulübü'nde forma giyen ve Türkiye alt yaş milli takımlarında forma giyen 15 yaşındaki smaçör Berk Dilmenler'i transfer etti. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninde genç sporcunun yanı sıra, baba Burhan Dilmenler, Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Ömer Cihat Bay, Murat Mestan, Kulüp Müdürü Yüksel Arslan ile Bosch Spor Kulübü yöneticileri, Murat Çalışkan, Yusuf Dokur, Özkan Özdamar ve Mustafa Alsun katıldı.

“Bursa'da yetişen sporcu, Bursa'ya hizmet etsin”

Törende konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay Bosch Spor Kulübü ile yapılan ortak çalışmanın meyvesini aldıklarını söyledi. Bosch Spor Kulübü'nden 3 sporcuyu da altyapıya takviye ettiklerini belirten Bay, “Bosch Spor Kulübü sadece voleybolda değil diğer branşlarda da sporcu yetiştiriyor. Voleybolda A takım düzeyinde bir oluşumları yok. Bursa'da yetişen sporcularımızın Bursa'da hizmet etmesini sağlamak bizim önceliğimiz. Gerek saha, gerekse ekipman gibi bir çok noktada paylaşım yapıyoruz. Kendileriyle kardeş kulüp gibi olduk. Elimizdeki imkanları diğer kulüplerle de paylaşmak isteriz” diye konuştu. Berk'in gelecekte Bursa voleyboluna önemli hizmetlerinin olacağını savunan Ömer Cihat Bay “Berk şu an U17 milli takımımızda da forma giyiyor. Geleceği parlak bir arkadaşımız. Bursa voleyboluna önemli hizmetleri olacaktır. Berk ile birlikte aynı takımda 3 sporcuyu da alt yapımıza kattık. Onlar bu yıl yıldız ve genç takımlarımızda mücadele edecek. Berk, A takımımızla antrenmanlara çıkacak ve hocamızdan forma bekleyecek” ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından konuşan genç sporcu Berk Dilmenler ise, eski kulüp yönetici ve antrenörlerine teşekkür ederken, gelecekte Bursa'yı voleybolda en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.