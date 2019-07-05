Efelere taze kan

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, genç smaçör Altay Mustafa Demirci ile sözleşme imzaladı.


Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise 7 isimle kadrosunu güçlendiren Bursa temsilcisi, son olarak genç smaçör Altay Mustafa Demirci ile mutabakata vardı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Celaleddin Güneş ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan'ın da hazır bulunduğu imza töreninde genç sporcu, kendini yeşil-beyazlı yapan imzayı attı.


Voleybola Arkas alt yapısında başlayan 2,06 boyundaki oyuncu, daha önce kiralık olarak Saint Joseph ve TFL Altekma formaları giydi. Kariyerinde Arkas takımı ile ‘Gençler Türkiye üçüncülüğü' bulunan Altay Mustafa Demirci, 4 numara pozisyonunda oynuyor.

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