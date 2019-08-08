Efelere taze kan

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Uğur Kılınç'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon TVF Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genç orta oyuncu Uğur Kılınç ile sözleşme imzaladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Dinçer, Murat Mestan ve Voleybol Baş Antrenörü Fazıl Demirci hazır bulundu.

Atılan imzalarına ardından konuşan genç sporcu, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirterek, “Bu çatı altında bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. İnşallah takımım ve kendim adına güzel bir sezon geçer. Bu takıma uzun yıllar başarıyla hizmet etmek istiyorum” dedi.

Voleybola 2013 yılında Arkas alt yapısında başlayan 2,04 boyundaki genç sporcu, geçtiğimiz sezon TFL Altekma forması giydi. Altyaş milli takımlarında 68 kez görev alan 22 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, millî takımlarla 2015 Yıldızlar Avrupa üçüncülüğü ve 2015 Yıldızlar Dünya dokuzunculuğu bulunuyor.