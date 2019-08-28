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Efelerin rakipleri belli oldu

Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün rakipleri belli oldu.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün rakipleri belli oldu. TVF Volley Hotelde yapılan kura çekiminde yeşil-beyazlıların ilk hafta rakibi Arhavi Voleybol oldu.


Geçen sezon TVF Erkekler Birinci Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Efeler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Ankara TVF Volley Hotel'de yapılan kura çekimine Bursa Büyükşehir Belediyespor adına Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mestan ve Kulüp Koordinatörü Yüksel Arslan katıldı. İki devreli lig maçlarının ilk haftası 27 Ekim, ligin ikinci yarısının başlangıcı ise 18 Ocak 2020 olarak belirlendi.


Bursa derbisi 2. hafta


12 takımın yer aldığı Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ligin ilk haftasında evinde Arhavi Voleybol'u konuk edecek. Ligin ikinci haftasında Bursa ekiplerinin karşı karşıya geleceği derbide yeşil-beyazlılar deplasmanda İnegöl Belediyespor'a konuk olacak. 3. hafta ligin güçlü ekiplerinden Halkbank ile karşılaşacak.

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