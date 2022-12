Efkan Ala: “Artık tüm dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var”

Ala, “Artık tüm dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, il başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilatların çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Burada konuşan Ala, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki emin adımlarla yürüyüşünün tüm dünya ülkelerinde hissedildiğini belirterek, dünyada söz sahibi, gündem belirleyen bir Türkiye hedefiyle Erdemliler Hareketi olarak kurulan AK Parti'nin icraat ve vizyonunun taçlandırılacağı bir döneme girildiğini ifade etti. 2023 seçimlerinin bu anlamdaki önemine dikkat çeken Ala, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin önüne serdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk ve önemli adımları hayatın her alanında atılmaya başlandı. Bir yandan her kesimden halkımızın günümüz şartlarında refah seviyesi arttırılırken, diğer yandan birçok alanda dünyaya örnek, vizyoner üretimler yapılıyor. Türkiye'yi güçlü geleceğine taşıyan yatırımlar sürerken, yine birçok alanda gelişimi sürdüren hukuki düzenlemelere devam ediliyor. Artık yalnızca bölgesinde değil dünya genelinde gündemi belirleyen, sözü dinlenen bir Türkiye var. Her kademeden teşkilat mensuplarımızın azimli çalışmaları, halkımızın da icraatlarımıza, hedeflerimizi olan inancı ve güvenci ile bu kutlu yürüyüşe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da göreve gelmelerinin üzerinden iki yılın geçtiği bu günlerde Bursa Teşkilatları olarak partilerinin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini belirtti. İki yıldan bu yana şehrin her noktasında sürdürdükleri saha çalışmaları ile her kesimden insana dokunduklarını anlatan Gürkan, “Bursa'mız için çalışmalarımızı hemşehrilerimizin görüş ve talepleri doğrultusunda şekillendiriyor, Bursa'mızda halkımızla birlikte yönetim ve hizmet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bir yandan da yine her kademeden, partimizin kuruluşundan bu yana her dönemde AK Parti ve Türkiye sevdalısı dava arkadaşlarımızla düzenli olarak bir araya gelerek istişare mekanizmamızı işletiyoruz. Bursa Teşkilatları olarak çağın gerektirdiği dijitalleşme sürecine en hızlı ve etkili şekilde adapte alarak bu anlamda da Türkiye'ye örnek çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Bizler AK Parti Bursa Teşkilatları olarak 2023 seçimlerine ve Türkiye Yüzyılı'na hazırız. Her zaman olduğu gibi bu yolda üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.