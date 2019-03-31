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Efkan Ala oyunu kullandı

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, oyunu Bursa’da kullandı.

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, oyunu Bursa'da kullandı.


İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu Osmangazi ilçesi Öztimurlar Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 4152 numaralı sandıkta kullandı. Ala, okul girişinde kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çekinip, selamlaştı. Daha sonra oyunu kullanmaya giden Ala, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.


Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Ala, “Güzel bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Vatanımıza, milletimize, memleketimize, Bursa'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Ümit ediyorum, Türkiye'nin önünü açacak, milletimize daha çok hizmet kılmayı mümkün kılacak bir seçim sonucuyla da karşılaşırız. Güzel bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Milletimize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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