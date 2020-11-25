Efsane cuma indirimleri Özdilek'te

Kaliteli, güvenli ve avantajlı alışverişin adresi Özdilek'te 'efsane cuma indirimleri' başlıyor. Binlerce üründe efsane indirimler, 26-29 Kasım tarihleri arasında tüm Özdileklerde; 21-29 Kasım tarihlerinde ise çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da!

Kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı kendine ilke edinen Özdilek, birçok üründe uygun fiyatlar ve çeşitli kampanyalar ile misafirlerini ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da ise takipçilerini bekliyor. Kaçırılmayacak fırsatların sunulduğu ve dört gün boyunca devam edecek kampanya kapsamında ziyaretçiler, bol alternatifli ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilecekler.

Kadın, erkek ve çocuk giyim, ayakkabı ve çanta ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, temizlik ürünlerinden market ve şarküteri ürünlerine, elektronik eşyadan züccaciye ürünlerine kadar binlerce üründe indirim ve çeşitli kampanyalar Özdileklerde.

Efsane cuma indirimleri kapsamında, rahatlığı ve kalitesiyle en çok tercih edilen birbirinden özel markaların ayakkabı, bot ve terliklerinde ikincisi yüzde 50 indirim, tekstil ürünlerinde 4 al 3 öde ve yüzde 50'ye varan farklı indirim ve kampanya seçenekleri sunuluyor. Özdilek Ev Tekstili ürün grubunda nevresim takımı, pamuklu battaniye, halı, koltuk örtüsü ve havlu çeşitleri ile havlu paspas alternatifleri Efsane Cuma İndirimi kapsamında uygun fiyatlar kullanıcılarla buluşuyor.