Efsane güreşçi Bursa'da korona virüsten hayatını kaybetti

Güreş camiasının önemli isimlerinden biri olan Milli Takım Antrenörü Reşit Karabacak, korona virüs tedavisi gördüğü Bursa'da hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatan Avrupa Şampiyonu ve Milli Takım Antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Karabacak'ın naaşı, ikindi namazını müteakip Dikkaldırım Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.