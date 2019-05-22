Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Acar, yeni ders sistemini değerlendirdi

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni orta öğretim düzenlemesine yönelik açıklama yaptı. Acar, olumsuzluklara neden olabilecek ince ayrıntılara dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı” ile yeni ortaöğretim ders çizelgelerini kamuoyu ile paylaştı.

Ortaöğretim ders çizelgelerinin değiştirilmesinin, öğretim programları, ders kitapları ve öğretmen norm kadro hesabını doğrudan etkileyen çok önemli bir husus olduğunu ifade eden Başkan Acar, “Öğretmenleri ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konuda ortaya çıkacak pozitif ve negatif durumların çok iyi hesaplanabilmesi için bu değişim sürecinin sahada olan, emek veren, ter döken işin içinde yoğrulan taraflarla olgunlaştırılması daha isabetli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Eğer bundan sonrası için belli bir olgunlaştırma takvimi izlenecekse tüm paydaşların bu sürece dahil edilmesi yerinde olacaktır” dedi.

“Bir dokunuş, bin haykırışa sebep olabilir"

Başkan Acar öğretmenlerin olumsuz etkilenebileceğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:“Zorunlu bir sebep olmadıkça, derslerin saatinde ve çeşidinde bir değişikliğe gitmek, okulların fiziki altyapısının ve mevcut insan kaynaklarının verimli kullanılamaması riskini taşımaktadır. İlla ki bir değişim öngörülüyorsa toplam norm kadro hesaplamaları çok ince yapılmalı hiçbir öğretmenin dışarda kalmayacağı, angaryaya maruz kalmayacağı bir sistem oluşturulmalıdır ya da norm kadro sayısını artırmayacak ve eksiltmeyecek mevcut ders çizelgelerinde bir konsolidasyon ve iyileştirme yapılarak sistem kurgulanmalıdır. Ancak, açıklanan çizelge hiçbir şekilde böyle bir yaklaşımı benimsememiştir. Bunun yerine, ortaöğretimin hemen hemen tüm derslerini ve dolayısıyla branşöğretmenlerini etkileyebilecek büyük bir değişiklik öngörülmüştür. Böylesi köklü bir adım öğretmenlerimizin olumsuz etkilenebileceği büyük riskleri taşımaya adaydır. Bu tasarım şekli bir değişim olarak görülse bile,bir dokunuş bin haykırışa sebep olabilir.”

Açıklanan dersler, mevcut derslerden çok farklı

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, yeni açıklanan ders çizelgesi, mevcut ders isimlerinden oldukça farklı isimler içerdiğini belirterek, "Örneğin, Anadolu Liselerinde 9. sınıf için mevcut ders çizelgesinde 2 ders saati Fizik, 2 ders saati Kimya, 2 ders saati Biyoloji derslerine ayrılmışken, açıklanan çizelgede “Doğa Bilimleri Deneyimi” diye 6 saatlik bir ders öngörülmüştür. Yeni açıklanan ders, mevcut derslerin toplamından ibaret bir isim değişikliği midir, yoksa yeni bir içerikle oluşturulacak farklı bir ders midir? Şayet isim değişikliği ise böyle bir isim değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur? Şayet farklı bir ders ise mevcut Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenleri ne olacaktır? Bu yeni dersi hangi branş öğretmenleri okutacaktır? Bunun yanında 11 ve 12. sınıflarda öğrencilerin seçecekleri derslerin kombinasyonunda haftalık 40 ders saatini geçen durumların olduğu görülmektedir.” diye konuştu

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Eğitime Bakış 2018 raporumuzda da vurguladığımız üzere, Türkiye'de gerek yıllık ortalama öğretim günü sayısı gerekse öğretim süresi OECD ülkeleri ve birçok AB ülkesinden daha düşüktür. Dolayısıyla, ciddi bir pedagojik gerekçe olmadan, ders sayısı ve sürelerinde büyük bir azaltmaya gitmek sorunludur. Bu çerçevede, Türkiye'nin en büyük eğitim sendikası olarak talebimiz, açıklanan çizelgenin bir taslak olarak düşünülmesi ve ilgili paydaşlarla istişare yapılarak olgunlaştırılmasıdır. MEB, bir sunumla açıkladığı ders çizelgelerine ilişkin, yukarıda sorulan sorulara da cevap içerecek kapsamlı bir dosya hazırlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır" şeklinde konuştu