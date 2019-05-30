Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube genişletilmiş il divan toplantısını gerçekleştirdi

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube mayıs ayı genişletilmiş il divan toplantısını gerçekleştirdi

Şube yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulları, disiplin, denetleme kurulları ile kadın komisyonu yönetimlerinin katıldığı Mayıs 2019 genişletilmiş il divan toplantısı Aşiyan Park'da yapıldı. İl divan toplantısı akabinde birlikte yapılan iftar programına Ak Parti İl başkan vekili Mustafa Sayılgan da iştirak etti.

İl divan toplantısında konuşan Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ilk olarak 1960 darbesini vurgulayarak, "Biliyorsunuz önceki gün 27 Mayıs'tı. Bu milletin hafızası, kendi iradesinin tam tecellisi için yaşanan trajedilerin sızısını hala yaşıyoruz. 27 Mayıs 1960 darbesinin 59'uncu yıl dönümünde darbecileri ve darbeseverleri bir kez daha kınıyor, millet iradesinin temsilcisi olarak Hakk'ın rahmetine kavuşan Başbakan Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum" dedi.

Konuşmasının devamında 29 Mayıs'ın önemini de vurgulayan Acar, "Bildiğiniz gibi bugün de 29 Mayıs 2019. Bazıları bu tarihi zulmün başlangıcı olarak yazıp çizse de o şerefli komutan Sultan Fatih'in bu büyük zaferinin manasını bugün daha büyük bir coşku ve gururla hissediyor ve anlıyoruz. İstanbul'un Fethi'nin 566.yılı münasebetiyle övülmüş komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına 2018-2019 dönemi konfederasyon ve sendikaların genel seçimi süreçleri hakkında devam eden Ramazan Acar, "Bildiğiniz gibi 2018-2019 dönemi sendikalarımız ve konfederasyonumuz genel seçim süreçlerini tamamladı. Peşinden 15 Mayıs mutabakatını da başarıyla geride bırakmış olduk. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yetkimizi tüm hizmet kollarında Bursa yerelinde ve ülke genelinde perçinledik. Eğitim Bir Sen Bursa genelinde tüm rakiplerinin toplamından daha fazla üyeye sahip olarak yine yetkili sendika olma başarısını sürdürdü. İlçe bazlı bakıldığında, Bursa'nın ilçelerinde deEğitim Bir Senyetkili sendika olma geleneğini devam ettirdi. Güveni güce, gücü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz için çalışıyoruz. Yüzlerce kazanımın altında terimiz, yerimiz ve imzamız var. Bu gayreti milletten alacaklı olduğumuz için değil, millete borçlu olduğumuz için gösteriyoruz. Bir kez daha perçinlenmiş yetkimizin üyemize, ülkemize ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu başarı yalnızca bizim değil, bize inanan Bursa'nın ve Bursa'daki eğitim çalışanlarının da başarısıdır. Kuruluşumuzdan bugüne büyümemize, güçlenmemize, uzmanlaşma, kurumsallaşma ve olgunlaşma yürüyüşümüze, yeni ufuklardan yeni umutlara çağrımıza, el veren, omuz veren; düne, bugüne ve geleceğe vefa bakışını yüklenen sendikamızın yönetici ve üyesi tüm kardeşlerimize-büyüklerimize gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tüm paydaşlar sürece dahil edilmeli

Ortaöğretim ders çizelgelerinin değiştirilmesi, öğretim programları, ders kitapları ve öğretmen norm kadro hesabını doğrudan etkileyen çok önemli bir husus olduğunu belirten Acar, “Öğretmenleri ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konuda ortaya çıkacak pozitif ve negatif durumların çok iyi hesaplanabilmesi için bu değişim sürecinin sahada olan, emek veren, ter döken, işin içinde yoğrulan taraflarla olgunlaştırılması daha isabetli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Eğer bundan sonrası için belli bir olgunlaştırma takvimi izlenecekse tüm paydaşların bu sürece dahil edilmesi yerinde olacaktır. Bu yaz, toplu sözleşme masasına bu motivasyonla oturacağız. Şimdi önümüzde 5. Dönem Toplu Sözleşme var. Toplu sözleşmeye giderken; Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3600 Ek Gösterge, Eğitimciye Şiddet, sözleşmelilere kadro, YHS'nin GİH'e aktarılması, Gelir Vergisi ve matrah oranları gibi konuların acil çözüm bekleyen konularımız arasında yer alıyor. Öncelikli olarak bu konular masaya taşıyacağız. Bu masa seçim gündeminin olmadığı bir zeminde kurulacak. Bu istikrar dönemi iyi değerlendirilmeli sorunlar çözüme kavuşmalıdır” şeklinde konuştu.

Genişletilmiş il divan toplantısında son ayın yanı sıra genel kurul sonrası ilk 6 ayın değerlendirilmesi de yapıldı. 2019 Mayıs mutabakatlarında Eğitim Bir Sen'in tüm ilçeler ve il bazında yeniden yetkili sendika olması nedeniyle ilçe başkanlarına plaket takdim edildi.