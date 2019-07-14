Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu şubeden 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından uygulanan darbe girişimi, 3'üncü yıl dönümünde Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube tarafından da anıldı. Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, darbe girişiminin dışarıdan yönetilen ve dış mihrakların desteklediği, ülke bütünlüğü ve milletin iradesinin hedef alındığı hain bir plan olduğu mesajını verildi.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar tarafından değerlendirilen 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak dışarıdan yönetilen ve dış mihrakların desteklediği, ülke bütünlüğü ve milletin iradesinin hedef alındığı hain bir plan olduğu mesajları verildi. 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 15 Temmuz gecesi milletin mücadelesinin ülkenin bekası açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin geleceğini karanlığa mahkûm etmek isteyen küresel emperyalistlerin iş birlikçi hainlerle yaptığı ölümcül saldırının, destansı bir direnişle bozguna uğratıldığı tarihî bir gündür. 15 Temmuz kanlı ihanetine karşı ölümüne direniş, dar siyasi bakış ve ideolojik yorumlarla izah edilecek bir hadise değil; taşıdığı tarihsel ve sembolik anlam itibarıyla millî bir davadır. 15 Temmuz, amaçlarına ulaşmak için, dinî değer ve motifleri istismar da dâhil, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan FETÖ ihanet şebekesinin, kökü ve derin bağlantıları dışarıda olan güçlerden aldığı emir ve talimatla, millet iradesine yapılan darbe olmanın ötesinde doğrudan vatanı işgal hareketidir. 15 Temmuz'da doğrudan vatan, millet ve devlet varlığımız yok edilmek istenmiştir.”

15 Temmuz gecesi yurdun dört bir yanında FETÖ örgütü mensuplarınca yürütülen darbe girişiminde stratejik açıdan çok önemli noktaların saldırıya uğradığını belirten Başkan Acar, verilen maddi manevi kayıplara dikkat çekti. Başkan Acar, “15 Temmuz gecesi darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç, 3 gemi, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak devletin temel ve stratejik kurumlarına saldırmış, direnen halkın üzerine mermi yağdırmıştır. Savaş uçakları, millet hâkimiyetinin ve iradesinin tecessüm ettiği merkez olan Meclis binasını, devletin en üst siyasi temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Emniyet'i ve TÜRKSAT'ı bombalamış, TRT işgal edilmiş, özellikle büyükşehirlerin meydanları namlusu halka çevrilmiş tanklarla kapatılmış, darbecilere direnen halka acımasızca ateş açılmış, 251 yiğidimiz şehit olmuş, 378 yavrumuz öksüz ve yetim kalmış, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur.

Yeniden canlanan Çanakkale ruhuyla çıplak elleri ve çelikten zırha dönüşen iman dolu göğüsleri ile tankların karşısına çıkan milletimiz, vatan savunması için yeni bir İstiklal Savaşı vermiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, daha ilk aşamasında kanla, ateşle başlayan bir darbe ile karşılaştık ve ilk kez bu kadar şiddetli olmasına rağmen, millet, ölümüne bir direnişle darbecileri püskürtmüştür. Milletin varoluş kararlılığı, emperyalistlerin üzerimizde yaptığı hesapları bozmuştur, ilelebet bozacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üç yıl önce milletin, iradesini ortaya koyarak demokrasisine sahip çıktığının altını çizen Ramazan Acar, gelecekle ilgili olarak umutlarının büyük olduğunu dile getirdi. Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ettiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “15 Temmuz'da verilen istiklal mücadelesi ile Çanakkale ruhu içselleştirilerek güncellenmiştir. Muazzam bir silkinişle benliğimiz ve kimliğimiz yeniden inşa edilmektedir. Sıcak etkisi ve artçı sarsıntıları hâlâ devam etmekte olan bu alçak darbe ve işgal girişimine karşı canımızla, kanımızla bilfiil direndik. Bugün de en kesin, kararlı dil ve tutumla her türlü darbe girişimini, vesayet düzenini, demokrasi dışı arayışları, millî iradeye muarız çabaları tartışmasız olarak reddediyoruz. Karanlığın çökertilen bütün hatlarından sonra şimdi yeni ufukları, oradan yeni umutları menzil edinme vaktidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, yeniden yüksek bir öz güven kazanan milletimizin, özellikle de genç kuşakların benliğini ve kimliğini tahkim eden 15 Temmuz bilincini, yaşayan canlı algılar olarak çoğalan bir fikir, büyüyen bir ideal, yorulmak bilmeyen bir azim ve kararlılıkla hep diri tutacağız. Okyanus ve kıtalar ötesi kirli, kanlı bağlantıları olan darbeci çapulculara darbe vuran milletimize selam ve şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyoruz.”