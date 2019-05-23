Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini perçinledi

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, yetkili sendika sıfatıyla girdiği 2019 yılı il mutabakatı sonucunda Bursa'da yetkisini 'üye sayısını arttırarak' sürdürdü.

Yetkili sendika belirleme 2019 Mutabakatlarında, Bursa'da gelenek bozulmadı. 11 bin 766 üye sayısıyla en yakın rakibine 3 bin 971 fark atarak diğer sendikaların üye sayılarının toplamını da geçerek Bursa'da ipi göğüsleyen Eğitim-Bir-Sen, sendikacılıkta önemli bir başarı daha elde etti. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde imzalanan mutabakat sonrası açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının sorunlarına gösterdiği hassasiyet, hazırladığı raporlar ve yaptığı araştırmalarla yine en fazla teveccüh gören sendika olmuş, eğitim çalışanlarının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi olma başarısını üye sayısını arttırarak sürdürmüştür” dedi.

Eğitim çalışanlarının güvenine layık olmaya devam edeceklerini belirten Acar, “2015 mutabakatında Bursa'da sabırla verilen mücadelenin ardından yetkiye ulaşmanın sevincini yaşamıştık. 2019 Mutabakat Sonuçlarına göre; Bursa'da sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 52'sinin tercihi olmak; sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır. Şube ve ilçe yönetimlerimizle iş yeri temsilcilerimizi kutluyor, bizi tercih ettikleri için üyelerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Ülkenin yararına, milletin menfaatine olan her şey, bizim tartışmasız idealimizdir. Maddi-manevi yoksulluklarla hak-hukuk mücadelesi, darbeci ve siyasi odaklara karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken hep bu duyarlılık ve önceliklerle hareket ettik. Bu idealle milletimizin değerlerini kendi değerimiz, hedeflerini kendi hedeflerimiz bilerek çalışıp mücadele verdik. Bu sezonu da başımız dik bir şekilde tamamladık. Bu güvene layık olma çabamızı sürdüreceğiz. Sorunun parçası değil; çözümün paydaşı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Ramazan Acar, şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube olarak, sorumluluk alanımızda, eğitim ve bilim hizmet kolunda mutabakatta 11 bin 776 üye sayısına imza attık. Bu başarı kuşkusuz inancın, güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, disiplinli olmanın sonucu ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını öne alarak sorunlara çözüm arayan anlayışımızın, sorunları teşhisle yetinmeyip alternatif öneriler sunan bilimsel çalışmaları araştırma ve incelemeleri eksik etmeyen bir yaklaşımın karşılık bulmasıdır. Eğitim-Bir-Sen ile ülkemiz, daha güçlü, eğitim çalışanları daha güvencelidir. Şair Erdem Beyazıt, 'Daha iyisi var her zaman, sınırı yok mükemmele varmanın, zaman ne getirir bilinmez ama daha iyi olmalıyız yarın' der. 14 Şubat 1992'de 1'lerle başlayan sendikal yolculuğumuz, hak ve özgürlük mücadelemiz, yeni üyelerimizle daha da güçlenmiştir. Eğitim-Bir-Sen teşkilatı, ülkenin bekası söz konusu olduğu zaman 15 Temmuz gecesi gibi tereddütsüz alanlara en önce inmiş, ülkenin en diri ve en büyük teşkilatı olduğunu göstermiştir. Eğitim-Bir-Sen onurlu sendikal yürüyüşünü ‘yeni ufuklardan, yeni umutlara daha güzel olacak inşallah' düsturu ve heyecanı ile sürdürecektir.”

İlçe bazlı bakıldığında, Bursa'nın ilçelerinde de Eğitim-Bir-Sen yetkili sendika olma geleneğini devam ettirdi. Eğitim-Bir-Sen Bursa genelinde tüm rakiplerinin toplamından daha fazla üyeye sahip olarak yine yetkili sendika olma başarısını sürdürdü. Acar, teşkilatın bu denli büyümesinde, yetkiyi korumada ve geliştirmede katkı koyanlara teşekkür ederek, "Ne kadar şükretsek az, biz birlikte başardık, teşekkürler Bursa, biz büyük bir aileyiz. Güveni güce, gücü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz için çalışıyoruz. Yüzlerce kazanımın altında terimiz, yerimiz ve imzamız var. Bu gayreti milletten alacaklı olduğumuz için değil, millete borçlu olduğumuz için gösteriyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne büyümemize, güçlenmemize, uzmanlaşma, kurumsallaşma ve olgunlaşma yürüyüşümüze, yeni ufuklardan yeni umutlara çağrımıza, el veren, omuz veren; düne, bugüne ve geleceğe vefa bakışını yüklenen sendikamızın yönetici ve üyesi tüm kardeşlerimize-büyüklerimize gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bursa'da bu yıl da elde ettiğimiz başarının ve sürdürdüğümüz yetkinin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha perçinlenmiş yetkimizin üyemize, ülkemize ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu başarı yalnızca bizim değil, bize inanan Bursa'nın ve Bursa'daki eğitim çalışanlarının da başarısıdır” dedi.