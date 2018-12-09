Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Acar:

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, yeni dönemin ilk genişletilmiş il divan toplantısını yaptı. Elegans'ta gerçekleşen il divan toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitim-Bir-Sen olarak delege, ilçe temsilciliği ve şube seçimleriyle bir kez daha yenilendik. Aramızda güven tazeleyen, ilk defa emaneti devralan arkadaşlarımız var. Bugün burada uhuvveti, nezaketi, asâleti ve adâleti ilke edinen teşkilatın öncüleri var. Dört aylık rekabet süreci sona erdi, artık dört yıllık refâkat dönemi başladı” dedi.

Şube tarihinin en büyük iştirakli seçimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Acar, seviyeli bir yarış içinde heyecanlarını tazelediklerini belirtti. Acar, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin perçinlendiği bu davada hizmet çabasının bitmeyeceğini vurguladı.

Yeni dönemde sesin değil sözün yükseltileceğini kaydeden Acar, yükün ve sorumluluğun farkında olduklarını, insanlığın onurunu korumanın ağır yükünü taşıdıklarını kaydetti. Uzmanlık çalışma grupları kurarak, eğitim çalışanlarının meselelerine engel değil çözüm olacaklarını vurgulayan Acar, “Engel kaldıran tavrımızla yasaklara karşı çıkmaya, özlük ve özgürlük mücadelesine devam edeceğiz. Bu anlamda niceliklerin zirvesinden niteliklerin zirvesine doğru yol almayı hedefledik” şeklinde konuştu.

Başkan yardımcılarının sorumluluk alanlarında bilgilendirme yapmasının ardından ilçe temsilcileri ve komisyon başkanları da söz alarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.