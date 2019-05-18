Eğitim Bir Sen'den 19 Mayıs açıklaması

Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, yaptığı basın açıklamasıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Acar, 19 Mayıs'ın yüzyıl önce, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş Türk milletinin verdiği kurtuluş mücadelesinin ilk ve hayati aşaması olduğunu söyleyerek, “19 Mayıs, yüz yıl da geçse, bin yıl da sürse, kendi özgür irademizle, istiklal ve istikbalimize her şartta sahip çıkacağımızın, hiçbir işgal, esaret ve vesayeti kabul etmeyeceğimizin bütün dünyaya ilanı olmuştur” şeklinde konuştu.

Özgürlük ve bağımsızlığın müjdesi olarak Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı istiklal meşalesiyle başladığını ifade eden Acar konuşmasına şöyle devam etti:

“Direniş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla büyümüş, bilahare Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlanmıştır. O gün, kuruluş ve kurtuluşun ilk planlı, kararlı adımı atılmıştır. 19 Mayıs, gençlerimize olan inancımızı pekiştirdiğimizin, istiklalimizin ilelebet olacağını bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğimizin, istikbalin ise gençlerimiz eliyle daha güvenli olacağına olan inancımızın tespiti ve tescilidir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Gençlik,bitmeyen heyecanı ile millî varlığımızın teminatıdır. Gençler, milletimizin umudu, ülkemizin gücü; taze kanı, yeni sesi, nefesi, enerjisidir.

Acar konuşmasının devamında en büyük sorumluluğun gençlere düştüğünü belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli değerlere aidiyet hisseden herkesin, her kesimin uyanık olması gereken bu ortamda en büyük sorumluluk gençlerimize düşmektedir. Yeni bir kurtuluş müjdesi gibi başarılarıyla gurur duyacağımız gençlik, teröre, yıkıcı, bölücü, sapkın ideolojilere teslim olmadan, öz benliğine ve milli değerlere dayanmalı, sözün ve düşüncenin gücüne inanarak bilmeye, başarmaya odaklanmalıdır. Çünkü bilgi güçtür, sahibini güçlü ve başarılı kılar. Bugün olduğu gibi, gelecekte de bilgili, sağlıklı nesilleri ile gençliğine güvenen, eğitim ve kültür sistemlerini bu hassasiyetle programlayan milletler başarılı olacaktır.”

Konuşmasının sonlarında 15 Temmuz direnişine vurgu yapan Acar, “Gençlerimiz, 19 Mayıs'ı bu ruha sahip çıkarak anlamalı, anlamlandırmalıdır, tıpkı 15 Temmuz'da yaptığı gibi. 15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealizmini ortaya koyan gençlerimizden bazılarının şehadete yürümesi, bazılarının gazi olarak hayatını sürdürmesi, milletimizin onlara olan itimadının sarsılmaz teminatı olmuştur. Çocuklarımızın gençliğe daha nitelikli adım atması, gençlerimizin daha şuurlu bir sorumluluk yüklenmesi için eğitim sistemi değerlerimizle güncel gelişmeler ışığında yeniden mezcedilmelidir” şeklinde konuştu.

Acar açıklamasının sonunda, “Eğitim Bir Sen olarak gerçek istiklal ve kalkınmanın eğitimle mümkün olacağı bilinciyle, şehitlerimizin canlarıyla savundukları bu vatanı, eğitimde, bilimde kaydedeceğimiz üstün başarılarla yeşertip canlandırmayı tarihi bir borç ve yükümlülük biliyoruz. Hayata ve geleceğe daha iyi hazırlanmak için öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek, böyle bir neslin yetişmesine katkı vermek herkesin insani, milli ve tarihi görevidir” dedi.