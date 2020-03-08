Eğitim Bir-Sen'den Mehmetçiğe destek

Mehmetçiğe destek olmak, şehitlerin acısını paylaşmak amacıyla, Gürsu eğitim camiası arasında düzenlenen kampanya sonucu toplanan para Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırıldı. Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkan yardımcıları Adil Yazıcıoğlu ve Mehmet Ali Akiş ile Gürsu Başkanı Osman Aykul ve yönetimi Gürsu Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan'a dekontu teslim etti.

Programda, öğretmenler tarafından Fetih suresi okunurken, şehitler için dualar edildi. Mehmetçiğe destek olma mesajları verilen konuşmaların ardından askerlere tatlı ikramı yapıldı.