Eğitim-Bir-Sen'den öğretmenlik meslek kanunu talebi

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şube olarak Bursa'da, genel merkez olarak Türkiye'de yetkili sendika olan Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önerilerini açıkladı. Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, eğitimin insanların birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşimlerinden beslenen, aklî süreçlerin hâkim olduğu ve ahlakî sonuçların hedef alındığı faaliyetler bütünü olduğuna dikkat çekti. Söz konusu faaliyetlerin tarihin her döneminde önemini koruduğunu hatırlatan Acar, “Öğretmenlerin şuur sermayesini artıran, bilgi haznesini büyüten, idrak zeminini güçlendiren, olaya ya da olguya dâir hikmeti keşfetmeye dönük eylemleriyle beşerin insanlaşması ve ferdin uzmanlaşması yolculuğunun rehberi olarak kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Resmî-özel öğretim kurumu ayrımı yapılmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir kanunî düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Başkan Ramazan Acar, “Bu konu öğretmenler, sendikalar, siyasi partiler ve son yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç olduğu konusunda toplumda ve eğitimin paydaşları arasında bir mutabakat var” diye konuştu.

Kanun ölü doğmasın

Mevcut Devlet Memurları Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi yasal metinlerde öğretmenlerin statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler bulunduğunu da hatırlatan Ramazan Acar, “Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve meslekî standartlara kavuşturulması isteniliyor ise özel bir meslek kanunu çıkarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen olarak, söz konusu hazırlık geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak maksadıyla bir çalışma hazırladıklarını belirten Acar, “Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak şekilde yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Bütün bunlar için eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat verilmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.