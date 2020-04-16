Eğitim Bir-Sen'den postacılara destek

Bursa-Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, meslek liselerinin ürettiği yüz koruyucu siperlikleri PTT çalışanlarına dağıttı.

İş yükü oldukça fazlalaşan PTT çalışanlarının kullanımı için Hüma Hatun MTAL ve Atatürk MTAL idareci ve öğretmenlerinin ürettikleri siperlikleri PTT çalışanlarına teslim ettiklerini ifade eden Acar, desteğin devam edeceğini söyledi. İlk etapta Beşevler PTT Merkez Müdürlüğü, Başmüdürlük, Mustafakemalpaşa PTT Merkez Müdürlüğü, Gemlik PTT Merkez Müdürlüğü, Karacabey PTT Merkez Müdürlüğü ve İnegöl PTT Merkez Müdürlüklerine siperliklerin dağıtımı yapıldığını açıklayan Acar, siperlikler temin edildikçe aşamalı olarak bütün PTT çalışanlarına dağıtılacağını belirtti.

Covid-19 sebebiyle yoğun mesai harcayan PTT çalışanlarına yapılan destek için şimdi birlik zamanı diyen Acar, “Posta dağıtıcısı arkadaşlarımız için empati yaparak, Birlik-Haber-Sen Şube Başkanı Sabri Uğur ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önceki gün maske dağıtımına katıldık. Bu mücadelede PTT çalışanlarının yükünü hafifletmek için acil olmayan e-alışverişlerden kaçınalım inşallah. Rabbim kolaylıklar versin, yâr ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Acar, “Dünya ülkelerini kasıp kavuran korona salgını maalesef ülkemizde de can kayıplarına sebep oluyor. Bu konuda bizlerin üzerine düşen görev,gerek devlet yetkililerimizin gerekse il yöneticilerimizin uyarılarını dikkate alalım. Mecbur kalmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım. Çünkü bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu, kendimizi en iyi şekilde izole etmektir. Dileğimiz ve temennimiz, inşallah bu salgından en kısa sürede kurtulmaktır.”dedi.

Birlik Haber-Sen Şube Başkanı Sabri Uğur, desteklerinden ötürü Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar'a, başkan yardımcıları Mehmet Ali Akiş ve Mustafa Korkmaz'a teşekkür ederek, “Memur-Sen, bütün teşkilatları ile büyük bir ailedir ve PTT çalışanlarının yanındadır” dedi.