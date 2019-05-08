Eğitim-Bir-Sen'den Rektör Kılavuz'a ziyaret

Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret etti.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve yönetim kurulu üyeleri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarete Eğitim Bir Sen Yönetim Kurulu'nun yanında Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül de katıldı. Prof. Dr. Ahmet Saim'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Acar, yönetimde görev aldığı ekibiyle birlikte eğitime büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Ülkenin geleceğinin iyi eğitim almış gençlerle hedeflenen seviyelere taşınacağını ifade eden Ramazan Acar, “Türkiye, coğrafyası gereği her alanda bölgesinin en gelişmiş ülkesi olması gerekiyor. Aynı zamanda her alanda en iyiyi hak eden Türkiye'mizin, hedeflenen seviyelere çıkmasını sağlayacak en önemli çalışmalar arasında mutlaka eğitim sahasında yapılanlar olacaktır. Çünkü iyi eğitim alan gençlerimizin, ülkemizin geleceğine katacağı değer de muazzam olacaktır. Bu bağlamda, şehrimizin eğitimdeki rolü en büyük olan kurumlarından biri olan Uludağ Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizin ve ekibinizin daha önceki başarılı çalışmalarınıza nicelerini ekleyeceğinize inancımız tam” şeklinde konuştu.

Başkan Acar'a iyi dilekleri için teşekkür eden Rektör Kılavuz; “Üniversitemizde yeni bir döneme başladık. Bize verdikleri görevi ekibimizle birlikte en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Üniversitemizi daha da ileriye götürebilmek için kentimizin tüm kurum ve kuruluş temsilcileriyle devamlı iletişim halinde olacağız” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan ACAR, yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a Eğitim Bir Sen kurucusu olan Mehmet Akif İnan'ın tablosunu ve kitaplarını hediye ederek görevinde başarılar diledi.