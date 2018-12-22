Eğitim Bir-Sen'den vefâ örneği

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Unutan, unutturan değil, değerleri baş tâcı yapan bir yapının içindeyiz” dedi.

Eğitim Bir-Sen Şubesi tarafından 2014-2018 tarihleri arasında 5. olağan genel kurul döneminde görev yapan teşkilat yöneticilerine vefâ ve teşekkür toplantısı yapıldı. 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar yaptığı konuşmada, "Kibir yok, gurur yok, küskünlük yok, seçim sürecindeki rekâbet dönemi bitti. Artık önümüzde dört yıllık refâkat dönemi başladı. Dünde yapılan her iyi şeye devam ederek daha ileriye taşımaya çalışırken, geçmişte yapamadıklarımız varsa onları da yapmaya çalışacağız. Elbette popülist şeylere fazla prim vermeden. Akademik sendikacılık adına EBS Bursa Akademiy'i faaliyete geçirerek sertifikasyon programlarına da en kısa zamanda başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmen meslek kanunu, yöneticilik mesleği gibi tartışılan güncel konularda da görüşlerini açıklayan Ramazan Acar, 3600 meselesini sürekli dile getirdiklerini ve hükümet programına alındığını, ancak geciktirilmeden uygulanması gerektiğini söyledi. Acar, enflasyon artı refah payı verilmesini ve üstelik bunun yıl sonu beklenmeden aylık hesaplanarak verilmesini, vergi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi dolayısıyla ocakta verilen zammın mayısta geri alınmamasını talep etti. Acar, öğretmenlik mesleğinin itibarına katkı sunan meslek kanununu desteklediklerini, mevcut kazanımlar korunduğu sürece yöneticilerin sınavla alınması konusuna itiraz etmediklerini, imtihanı kazananların çoğunun zâten Eğitim Bir-Sen üyeleri olduğunu kaydetti. Acar, ancak ikinci Ömer Dinçer vakası da yaşamak istemediklerini, çünkü okul yöneticiliğinde değişimi değil gelişimi esas almak gerektiğini, sendika olarak tehdit dili değil tenkit ve teklif dili kullanacaklarını ifâde etti.