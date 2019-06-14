Eğitim Bir Sen'den yıl sonu değerlendirmesi

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Acar yeni öğretim yılına eski sıkıntılar ile girilmemesi gerektiğini söyledi.

Son ders zili çaldı. Öğrenciler için tatil serüveni başladı. Eğitim hizmet kolunda Türkiye'nin en büyük sendikası konumunda bulunan Eğitim-Bir-Sen'in Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar yılsonu değerlendirmelerinde bulundu. Sendika binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Acar, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonuna geldiğimiz bugün itibariyle Bursa'mızda bin 652, ülkemizde 65 bin 568 okulumuzda karnelerini alacak, Bursa'mızda 577 bin 545, ülkemizde 17 milyon 885 bin öğrencimizin heyecanını paylaşıyor, Bursa'mızda 38 bin 962, ülkemizde 1 milyon 30 bin öğretmen ve idarecimizin de gayretli çalışmalarının semeresini aldıkları günün haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni döneme eski sorunlarla girilmemesi gerektiğine vurgu yapan Acar, beklentileri karşılayacak adımlar atılması gerektiğini ve vaatlerin icraata dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Yerelde ve genelde eğitim öğretimi değerlendiren, eğitim çalışanlarının sorunlarının ve beklentilerini dile getirenBaşkan Acar, ek gösterge düzenlemesindeki belirsizlikler, eğitim çalışanlarına şiddet olayları, görev süreçlerindeki belirsizlikler, eğitimcileri etkileyen olumsuz kararlar ve okulların ihtiyaçları gibi dönem içinde fazlasıyla yer verdiği başlıkları bir kez daha gündeme getirdi.

Eğitimin bir süreç olduğunu, her karne döneminin yeniden hedef belirlemek için bir fırsat sunduğunu ifade eden Acar, “Karne günü çocuklarımızı örselemek yerine onları cesaretlendirelim. Bu gün vesilesiyle, büyük bir özveriyle geleceğimize katkıda bulunan, çocuklarımızı hayata hazırlayan eğitim çalışanlarımıza, kendilerini yeni ideallere ve yeni hedeflere hazırlayacak iyi bir dinlenme dönemi diliyor; öğrencilerimize de, kendilerini geliştirecek, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle donanımlarını artıracak güzel bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyor, mezun olanlara yeni hayatlarında başarılar diliyor, eğitim yöneticilerimizden ise bu dönemi eski sorunlardan kurtulma zamanı olarak değerlendirmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TYT VE AYT'ye girecek öğrencilere başarı dileyen Başkan Acar “Sınava en geç yarım saat kala sınav yerinde olmalarının önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve tüm eğitim çalışanlarını fedakârca çalışmalarından dolayı kutluyor, velilerimize de bu süreçte vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Silgi kullanmanın en maliyetli olduğu alan eğitim politikalar olduğu asla unutulmamalıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.