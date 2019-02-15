Eğitim Bir Sen'in 27'inci yıl gururu

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şubesi tarafından Memur-Sen eski genel başkanlarından Mehmet Akif İnan'ı anma programı düzenlendi.

Düzenlenen anma programına Eğitim Bir Sen üyelerinin yanı sıra geçmiş dönemlerin başkanları da katıldı. Programda konuşan Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 450 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olmanın gururuyla kuruluş yıldönümlerini kutlarken, kurucu genel başkanları Mehmet Akif İnan'ı vefatının 19'uncu yılında hasretle andıklarını belirtti.

Eğitim Bir Sen olarak eğitim camiasındaki beklentileri ve hedefleri sık sıkı gündeme getirdiklerini belirten Ramazan Acar, “Kurulduğumuz 1992 yılından bu yana çizgimizi değiştirmeden, insanın varoluşunun kadim anlamını, tarihsel mirasını ve medeniyet değerlerini kuşanmış kamu görevlilerinin emek, adalet, özgürlük ve kendi seçimlerini yaşama idealini gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. Eğitim-Bir-Sen'in mücadele tarihi hayatımızdan çıkardığımız yasaklara, müfredattan çıkmasını sağladığımız derslere, uygulamasına son verdiğimiz baskılara karşı verilmiş mücadelenin tarihidir. Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden beri emek, özgürlük ve adaletin ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim çalışanlarının hak ettiklerini almasını sağlayacak adil paylaşım için mücadele etmiştir. Eğitim-Bir-Sen, 28 Şubat'ın utanç verici kararlarının hayatımızdan çıkmasının, başörtüsü zulmünün sona ermesinin, katsayı engelinin son bulmasının, ‘Biri Bizi Gözetliyor'a dönüşen milli güvenlik dersinin kaldırılmasının öncüsü, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesinde alanlara ilk çıkan teşkilat olmuştur” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen'in adaletin örgütlü vicdanı ve sesi olduğuna vurgu yapan Acar, “Eğitim Bir Sen olarak hakikatin ve bu hakikate inananların en çok hırpalandığı, darbelerin ve darbe girişimlerinin yaşandığı dönemlerde, hakkın, hakikatin, özgürlük arayışının, adaletin örgütlü vicdanı ve sesi olduk. Eğitim-Bir-Sen, yetkili sendika ve Memur-Sen'in yetkili konfederasyon olmasından sonra kamu görevlileri sendikacılığına anayasal güvence, ricacı toplu görüşme yerine toplu sözleşme ve pazarlık etme hakkı kazandırdı. Böylelikle emeğin ve alın terinin hakkını iktidarların insafına bırakmadı, iktisadi ve sosyal adaletin tesisi, mali, sosyal ve özlük hakların iyileştirilmesi konusunda kararlıkla mücadele etti ve kazandı. Eğitim-Bir-Sen, insanı ve medeniyet değerlerimizi öne çıkaran özgürlükçü bir perspektifle eğitimin tüm meselelerini araştıran, problemleri ortaya koyan, çözümler öneren, raporlar yayımlayan, çalıştaylar, sempozyumlar düzenleyen, üreten, düzelten, engel kaldıran, doğruyu gösteren, yanlışa işaret eden bir sendikadır” diye konuştu.

Fikir alışverişlerinin yanı sıra yapılması planlanan çalışmaların da ele alındığı gecenin sonunda Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, önceki dönem başkanları unutmadı. Acar, kurucu başkan Aydın Kılıç'a, Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube'nin bir önceki başkanı Mustafa Sarıgül ve önceki dönem Memur-Sen İl Başkanı Hasan Ünal'a Mehmet Akif İnan'ın fotoğraf ve sözlerinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Kendilerine gösterilen vefadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren başkanlar Ramazan Acar'a teşekkür etti.