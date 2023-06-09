Eğitim dönemine renkli final

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendiği Çocuk ve Sanat Etkinlikleriyle, çocuklar eğitim dönemini renkli aktivitelerle noktaladı.

Daha donanımlı bir nesil yetişmesi amacıyla okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesine yönelik birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim döneminin sonuna gelen öğrencileri de Çocuk ve Sanat Etkinliklerinde buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi işbirliğiyle düzenlenen Çocuk ve Sanat Etkinlikleri, Bursa Millet Bahçesi'nde düzenlendi. 27 okuldan 554 öğrencinin katılımıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, kültür ve sanatın farklı dallarını yakından görme ve bizzat uygulama imkanı buldu. Şenliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, şenlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Türk gençliğinin çok güzel yerlere geleceğini ifade etti. Öğrencilerin, inanılmaz mutlu ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu belirten Yıldız, ‘‘Öğrencilerin gözlerindeki ışığı gördüğüm zaman ülkenin geleceğinin garanti altında olduğunu görüyorum'' dedi.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen karikatür, biyomimikri, makrome bebek yapım, etkileşimli kitap okuma, drama, funny english, müzik, sokak oyunları ve sanat atölyelerine katılan öğrenciler sanatın bu dallarını bizzat uygulayarak öğrendi. Atölyelere katılan öğrencileri ziyaret eden Başkanvekili Fethi Yıldız, atölye hocalarına da sertifikalarını takdim etti. Etkinliklerin sonunda düzenlenen konser ve sinema gösterimine katılan öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdi.