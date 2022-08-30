Eğitim Merkezi açılışına katılan Hisarcıklıoğlu Karacabey'de okul sözü verdi

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karacabey'e ilkokul yapma kararı aldıklarını da müjdeledi.

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan “Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi” binası yapımına 2018 yılının Mayıs ayında başlandı ve yaklaşık 2,5 milyon TL'ye mal oldu. Eğitim Merkezinin açılışına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karacabey'e ilkokul yapma sözü verdi. Hisarcıklıoğlu, "Karacabey, tarıma dayalı sanayisinin yanı sıra son dönemde turizmiyle de ön plana çıkarak çekim merkezi haline geldi. Her yatırımın bir riski var. Sadece eğitime yapılan yatırımın kesinlikle riski yoktur. Kesinlikle de kazanırsınız. Eğitime yapılan yatırımla hem şehrin, hem ülken, hem de herkes kazanır. Mesleki eğitim bizim için çok önemli. Aranan eleman bulmak çok zor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Karacabey'e bir ilkokul yapma kararı aldık. Karacabey'e şimdiden hayırlı olsun. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ise, “Karacabey Sanayi Sitesi içerinde mülkiyeti Hazineye ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 2 bin 824 metrekare taşınmaz üzerine 2 bin 135 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde 11 dersliğin yanı sıra atölyeler, idare odaları, sosyal yaşam alanları ve 300 kişilik modern bir konferans salonu yer alıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz KTSO Mesleki Eğitim Merkezi, sanayi sitesi esnafımıza, üyelerimize, fabrikalarımıza, ilçemiz esnafına katkı sunacak. Eğitimler, toplantılar, seminerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları, çıraklık ve ustalık sınav ve eğitimleri, modern imkanlarla donatılmış konferans salonu ve atölyelerde yapılacak. Eğitim camiamız ile üyelerimizin ve esnaflarımızın aynı payda buluştuğu ve etkileşim içerisinde olacağı bir ortamda faaliyetlerin katma değeri artacak, nitelikli işgücü ile ilçe ekonomimize katkı sunulacak” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, “Daha önceden Karacabey'de esnaflık yapan bir ailenin çocuğu olarak, bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KTSO Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış töreninin ardından binayı gezen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki protokol, ilçede yapımı son aşamaya gelen Karacabey Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Cumhuriyet İlkokulu inşaatında da incelemelerde bulundu.