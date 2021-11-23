Eğitim ve Kalkınma Vakfı internet sitesi hizmete girdi

İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı'nın internet sitesi kamuoyuna tanıtıldı.

İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı internet sitesinin tanıtım toplantısı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı yönetimi ve mütevelli heyet üyeleri iştirâk etti. Web sitesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akıl Fikir Reklam Ajansı yetkilisi Kerim Bayraktar, “7'den 77'ye herkesin internete ulaşımı artık çok daha kola. Kullanıcı dostu arayüzü ile hem masaüstü hem mobil telefonlar için basit ve kullanışlı, her kesimin rahatlıkla kullanabileceği bir web sitesi hazırladık. Kullanıcılar siteyi ziyaret ettiklerinde vakıf ile ilgili bilgileri edinebilir, etkinliklerden haberdar olabilir, burs başvurularında bulunabilir, nakdi ve gayrimenkul bağışları yapabilirler. Aynı zamanda kolay ulaşılabilir iletişim sekmeleri ile anında VAKFI arayabilir ya da bir WhatsApp görüşmesi yapabilirler. İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı kurumsal web sitesine ister bilgisayardan, ister telefonunuzdan www.inegolvakif.org.tr adresiyle ulaşabilirsiniz” dedi.

İTSO ve İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı olarak ülkemize ve bütün insanlığa daha yararlı genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitimlerine destek vermek ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak maksadıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Nitelikli iş gücü oluşturmak ve kalkınmayı sağlamak temelinde İnegöl'ün tüm dinamiklerini de işin içine katarak İnegöl'ün eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bilim, sanat, kültür ve diğer tüm konularda kaliteli bireyler yetiştirilebilmesi noktasında gerek kurulumlarda bulunmak gerekse eğitimin içerisinde bulunan kurumların desteklenmesi hususunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vakfımızın daha iyi hizmet verebilmesi, destek vermek isteyen hayırsever ve işadamlarımız ile destek almak isteyen öğrencilerimizin daha rahat bir şekilde bizlere ulaşabilmeleri noktasında İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfımızın web sitesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın hem bilgisayarlarından hem de mobilden kolayca ulaşıp işlem görebilecekleri sitemizde güvenle işlemlerini gerçekleştirebilir, gerektiğinde Vakfımızın WhatsApp hattından veya sabit numarasından iletişime geçerek sorularına ya da taleplerine cevap bulabilirler. Vakfımız işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak olan sitemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı www.inegolvakif.org.tr adresli sitemizi incelemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.