Eğitimde e-twinning dönemi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve e-Twinning bilgilendirme ve paylaşım toplantısı 04-08 Kasım tarihleri arasında İngilizce öğretmenlerinin de katılımı ile başladı.

Toplantının ilk oturumu ilçe Koordinatörü ve Şube Müdürü Kadir Yıkılmaz ve Bursa ili DynEd Koordinatör Yardımcısı Feride Başak Başar katılımı ile gerçekleştirildi. 5 ayrı oturum olarak planlanan toplantıda, İlçe Koordinatör Yardımcısı Sedef Tekin, Bengül Toker, Seda Akpınar ve Zuhal Ataer ilk, orta ve lise okul DynEd sisteminden sorumlu sınıf temsilcisi İngilizce öğretmenlerine eğitim verdi.

DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve e-Twinning ile ilgili bilgilendirme ve paylaşım toplantısının ilk oturumu; 50 okulun DynEd Sınıf Temsilcisi İngilizce Öğretmenlerinin katılımı ile İlçe Koordinatör Yardımcısı Sedef Tekin tarafından yapıldı.

DynEd sisteminin kullanımı ve okullarda ne şekilde uygulanacağının görüşüldüğü toplantı sonunda, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı boyunca DynEd yabancı dil öğretimi çalışmaları ile ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılması; öğretmen, öğrenci, sınıf, okul, ilçe düzeyinde her türlü tedbirin alınması, yapılacak çalışmaların ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve okul yöneticileri tarafından titizlikle takip edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda DynEd ve e-Twinning projesinin birlikte planlaması ile ilgili Şahin Yılmaz İlkokulu Proje Kurucusu Öğretmeni Emine Öztürk Kırbulut projeleri hakkında bilgi vererek öğretmenlere proje geliştirme, ortak bulma konularında katkılarda bulundu.