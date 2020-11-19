Eğitimde ‘Osmangazi' farkı

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında uzaktan eğitim alan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı eğitim seferberliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘500 bin öğrenciye ücretsiz tablet' müjdesinin ardından Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitime destek işbirliği protokolü imzalayan Osmangazi Belediyesi, 8 ve 12. sınıflarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletin yanı sıra kırtasiye malzemesi dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 8 bin 670 öğrenciye destek verildi. Ayrıca, Osmangazi Belediyesi'nin Bilgi Evleri de uzaktan eğitim süresince EBA erişim noktası olarak hizmet veriyor. Hüdavendigar, Emek ve Mehmet Akif Bilgi Evleri'nde açılan bilgisayar sınıflarında öğrenciler, EBA üzerinden derslerini takip edebilecek. Yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin yılsonuna kadar online devam etmesi kararıyla birlikte EBA'ya ulaşmak isteyen öğrenciler Bilgi Evleri'nden faydalanabilecek.

Bu arada Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şırnak'ta görev yapan Bursalı öğretmen Burcu Dayan'ın öğrencileri için kendisinden talep ettiği ihtiyaçlara kayıtsız kalmadı. Başkan Dündar'ın talimatıyla hazırlanan kırtasiye malzemesi, çanta, kitap ve oyuncaklar, Şırnak Merkez Şehit Mehmet Cumur İlkokulu'na gönderilerek Bursa ve Şırnak arasında eğitim kardeşliği kuruldu.

Uzaktan eğitim süresince öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim çalışmasına destek veriyoruz. Osmangazi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle imkanı olmayan öğrencilere tablet dağıtıyoruz. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde evlerinde eğitimlerini sürdürebilmeleri adına üzerimize düşeni yapacağız. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.