Eğitime destek Osmangazi'den

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitime destek çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri ile birçok yerel yönetime ilham kaynağı olan Osmangazi Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarını da bir adım öne taşıdı. Osmangazi Belediyesi, gerek ilçe genelinde ihtiyacı bulunan okulların fizikî şartlarının iyileştirilmesi, gerekse çocukların ve gençlerin gelişimlerine katkı sunulması maksadıyla birbirinden değerli çalışmalara imza attı. Eğitime destek için bugüne kadar Osmangazi'deki 116 okulda bakım, onarım, tadilât ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizdeki ilk ve orta dereceli okulların daha sağlıklı, daha modern ve daha temiz şartlarda eğitim verebilmeleri maksadıyla okullarımızın tadilât ve bahçe düzenleme çalışmaları ile eğitime destek veriyoruz. Ayrıca, ilçemize bir ilkokul ve ortaokul, bir uluslararası lise ve bir adet anaokulunu kazandırdık. Eğitim yatırımları için bugüne kadar 53 milyon liralık kaynak kullandık” diye konuştu.

Eğitime yüzde yüz destek

Klâsik belediyecilik hizmetleri dışında kurum farkı gözetmeksizin eğitimden sağlığa, spordan çevre yatırımlarına kadar vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Eğitim, bizim en öncelikli konularımızdan birisi. Okuyup araştıran, düşünen, üreten ve geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmek için adeta bir seferberlik ilan ettik. ‘Eğitime yüzde yüz destek' dedik ve ilçemizdeki okulların ihtiyaçları için bütçemizden çok ciddi kaynak ayırdık” dedi.

Eğitime yönelik yatırımın ülkenin geleceğine yapılan ciddi yatırım olduğunun önemine vurgu yapan Mustafa Dündar, “Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olma özelliğine sahip Uluslararası Murad Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa'ya kazandırdık. 36 derslik ve 750 öğrenci kapasiteli okulumuzda 70 farklı ülkeden öğrenci eğitim alıyor. Yurt, yemekhane, kapalı ve açık spor salonları, konferans salonu ve kafeteryaları ile tam bir eğitim kompleksi olan okul, aynı zamanda Uluslararası kimliğe sahip tek lise. Yine Mehmet Akif Mahallesi'nde inşa ettiğimiz 26 derslikli Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu ile Demirtaş'taki Tarık Çevikel Anaokulu sıfırdan inşa ederek çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz okullarımız. Okulların haricinde Mehmet Akif, Demirkapı, Emek Bilgi Evi ve Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezlerimiz, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlıyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz okulların haricinde mevcut okulların fizikî şartlarının iyileştirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar toplam 116 adet okulda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdik. Bütün bu işler için 53 milyon lira gibi çok ciddi bir bütçe ayırdık” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim alanlarının fiziksel şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, eğitim hayatlarını destekleyen yarışma ve organizasyonlar ile düşünce dünyalarının gelişimine katkı sağladıklarını bildiren Başkan Dündar, “Pandemi döneminde de öğrencilerimize tablet dağıtımından, kırtasiye malzemesi yardımına ve EBA destek noktaları oluşturmaya kadar birçok hizmet sunarak uzaktan eğitime destek verdik, vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.