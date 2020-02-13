Eğitime Nilüfer desteği

Anaokulunda eğitimin devam edebilmesi için minik öğrencilere Nilüfer Belediyesi kucak açtı.

Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa'daki okul binalarında yapılan kontroller neticesi muhtemel bir depremde risk taşıyan yıkılması yönünde karar alınmıştı. Hakkında yıkım kararı alınan Nilüfer İlçesi'ndeki tek okul olan Nedim Öztan İlkokulu'nda sömestr tatili sonrası eğitim-öğretim başlayamamış, ilkokul kısmındaki öğrencilerin kayıtları NOSAB İlkokulu'na alınmıştı. 100 mevcutlu anaokulu kısmında eğitim gören miniklerin yardımına ise Nilüfer Belediyesi koştu. Okul yakınlarında hizmet veren Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nin bir bölümü anaokuluna dönüştürüldü.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okul müdürü Adem Acar ve millî eğitim şube müdürleri ile birlikte yerleşkedeki eğitimin ilk haftasında, minik öğrencileri ziyaret etti. Başkan Erdem, yerleşkede gerçekleştirilen düzenleme ile 3 sınıf, 6 şube ve 100 öğrenci mevcuduyla eğitimin başladığı, oluşturulan bağımsız bölüm ve koridorların çocuklarla birlikte renklendiği Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde eğitimin devam etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Okul Müdürü Adem Acar ise, “Alınan yıkım kararı sonrası Nilüfer Belediyesi yer talebimize anında olumlu karşılık vererek buradaki düzenlemeyi gerçekleştirdi. Haziran ayına kadar buradayız. Düzenlemeden çok memnunuz. Okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması adına ne kadar çok çocuğumuzu eğitimle buluşturursak o kadar iyi olacaktır” dedi.