İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğlence mekanında başlayan tartışma kanlı bitti

Bursa’da bir eğlence mekanında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi.

Bursa'da bir eğlence mekanında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Olayda, biri ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. ve Murat S. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan iki kişi tartışmaya dışarıda da devam etti. İtiş kakışın yaşandığı kavgada Hasan T. belindeki silahı çıkararak, 9 el ateş etti. Murat S. kasığından, Bülent B. ise ayağından yaralandı. Saldırgan Hasan T. ise olay yerinden kaçtı.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Murat S. ve Bülent B. daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, polis ekipleri kaçan zanlıyı arama çalışması başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.