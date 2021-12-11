Eğlence mekanındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre eğlence merkezinde Ö.K. (20) ile E.A. (21), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında ise E.A. silahla Özkan K.'yı (20) yaraladı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Özkan K. burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç adamı silahla yaraladığı ileri sürülen E.A. isimli zanlı ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu İznik'te yakalanarak gözaltına alındı.