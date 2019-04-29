Ehliyetsiz genç önce bariyere, ardından bekçi kulübesine çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ve ardından bir iş yerinin bekçi kulübesine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl Kalburt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki U.U. yönetimindeki 78 SE 016 plakalı otomobil, İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halindeyken iddiaya göre makas atan bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Yolun solundaki bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarparak duvarı deldi. Kazada sürücü U.U. ve araçta bulunan H.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.