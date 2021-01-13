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Ehliyetsiz sürücü 3 bin 12 TL ceza yedi, kalan yolu yaya olarak devam etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimlerde durdurulan bir motosiklet sürücüsünün hem ehliyeti olmadığı, hem de tescilsiz şekilde motosikleti kullandığı belirlendi. Şahsa ehliyetsizlikten ve tescilsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 3 bin 12 TL ceza kesilirken motosiklet ise bağlanarak otoparka çekildi. Motosikletle gelen şahıs daha sonra kalan yoluna yaya olarak devam etti.


Denetimler kapsamında trafik ekipleri şehrin farklı noktalarında uygulamalar devam ediyor. Gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol ediliyor. Orhaniye kavşağından Nuridoğrul Caddesine doğru seyir halinde olan bir motosikleti durduran ekipler evraklarını istedi. Sürücü Ömer Ö, ehliyetinin olmadığını ve ruhsatının ise evde olduğunu söyledi. Ekipler yaptıkları kontrollerde motosikletin tescilsiz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sürücüye ehliyetsizlik ve tescilsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 3 bin 12 TL ceza kesildi. Motosiklet ise bağlanarak otoparka çekildi. Polis noktasına kadar motosikletle gelen sürücü motosikletin bağlanmasıyla kalan yoluna yaya olarak devam etti.

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