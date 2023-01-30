Ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Hocaköy yolu üzerinden İnegöl istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz Yasir Ş. (15) yönetimindeki 17 DD 860 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Yusufcan E. (14), Semih Y. (15) ve Tuğba E. (18) yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Yasir, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.