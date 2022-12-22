Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye toplam 4 bin 989 TL cezai işlem uygulandı, aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 KOA 79 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Peşine düşen ekipler, aracı 10 kilometre sonra yakaladı. Durdurulan aracın sürücüsü Seyit Ali Y.'nın (26) belgeleri incelendi. Polisin neden hızla kaçtığını sorması üzerine sürücü Seyit Ali Y., "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" diye cevap verdi.

İnceleme sonucu bugüne kadar 7 kez polisin dur ihtarına uymadığı öğrenilen sürücüye, araç muayene uyarı süresini geçmesinden dolayı 888 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve dur ihtarına uymamaktan 427 TL olmak üzere toplam 4 bin 989 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.