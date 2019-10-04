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Ehliyetsiz sürücü ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, babasının arabasını alıp gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü takla atarak yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, babasının arabasını alıp gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü takla atarak yaralandı.


Kaza Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Akhisar Mahallesinde ikamet eden Hasan D, babasının 16 BFA 76 plakalı aracını alarak arkadaşı Onur K. ile birlikte gezmeye çıktı. Hasan D, Karalar yolu üzerinde seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Aracın takla atması sonucunda sürücü yaralanırken, yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Genç sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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