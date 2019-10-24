Eker Süt Ürünleri'nden çalışanlarına destek

Eker Süt Ürünleri, emek ve özveriyle çalışan sipariş elemanlarına teşekkür etmek için 23 Ekim gününü "Eker Sipariş Elemanı Günü" olarak ilân etti. Eker üst yönetimi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki yöneticiler, 23 Ekim'de sahaya inerek, “Tüm Aile El Ele” sloganıyla sipariş elemanları ile birlikte çalıştı.

Türkiye'yi 42 yıldır lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker, çalışan mutluluğunu ve bağlılığını artıracak insan kaynağı uygulamalarını hayata geçiriyor. Yeni bir uygulamayı devreye alan Eker, her gün binlerce markette emek veren sipariş elemanlarına teşekkür etmek için 23 Ekim gününü “Eker Sipariş Elemanı Günü” olarak ilân etti.

23 Ekim “Eker Sipariş Elemanı Günü” kapsamında, İzmir'den Ankara'ya, Mersin'den Bursa'ya kadar farklı şehirlerde Eker üst yönetimi ve idari kadrosu sipariş elemanları ile birlikte çalıştı. “Tüm Aile El Ele” sloganıyla bir gün boyunca 60'a yakın sipariş elemanı ile marketleri gezip sipariş alan ve rafları düzenleyen yöneticiler, sipariş elemanlarının yaptığı işin hem zor olduğunu hem de başarıya giden yolda marka için büyük önem taşıdığını belirttiler.

23 Ekim Eker Sipariş Elemanı Günü'nde yapılan çalışmaları değerlendiren Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker şunları söyledi:

“Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış irili ufaklı binlerce markete, uygun miktarda ve çeşitlilikte ürün dağıtabilmek; süt ve süt ürünleri sektöründeki en büyük zorluktur. Bu görevi, şirketimizde sipariş elemanlarımız üstleniyor. Tıpkı 13 Haziran'ı ‘Eker Plasiyerler Günü' ilân ettiğimiz gibi 23 Ekim gününü de perakendede bugün olduğumuz yere ulaşmamızı sağlayan, işine değer katan sipariş elemanlarımıza armağan ediyoruz. Eker ailesi olarak ‘Tüm Aile El Ele' diyerek her zaman olduğu gibi bugün de çalışanlarımızın yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Eker Süt Ürünleri, üretim ve dağıtım sürecine değer katan farklı insan kaynağı uygulamaları ile sektörde farklı çalışmalar yapmaya devam edecek.