Eker'den doğaya duyarlı tüketicilere geri dönüşüm çantası

Eker fabrikasındaki geri dönüşüm alanında dönüştürülebilir ambalaj ve atıklarının ekonomiye kazandırılması için kağıt, cam, metal ve karton olarak ayırıp geri dönüşüme gönderiyor. Yıl da 534 ton kağıt dönüşümüyle 9 bin ağacın kesilmesini, 183 ton cam dönüşümüyle 18 bin litre petrol tasarrufu edilmesini, 440 ton plastiğin geri dönüşüm ile yeniden üretilmesini sağlıyor. Kullanılan ambalaj miktarının azaltılması, kaynağında ayrı toplama ve tehlikeli-tehlikesiz atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ile yılda yaklaşık bin 500 ton ürünün çöpe gitmesini engelleyip, doğuyu koruyor ve milli ekonomiye katkı sağlıyor. Ayrıca kullanılan ambalajlarda minimum gramaj kullanılmasını hedefliyorlar. Böylelikle ambalaj ve kapakların gramajlarının azaltılması piyasaya daha az plastik, cam ve karton yayılmasına sebep oluyor. Tedarikçilerden de lojistik esnasında bir seferde daha fazla ürün gelmesini ve taşıma sürecinde de ambalaj başı karbon salınımının minimum seviyeye düşürülmesini sağlıyor. Çalışanlara da bu bilincin kazandırılması için çeşitli eğitimler veriliyor.

Ürünlerin yanında geri dönüşümlü çanta hediye

Tüm geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra Eker'in doğaya duyarlı tüketicilerine hediye amaçlı yoğurt ambalajlarının yanında geri dönüşümlü (Nonwoven) çanta veriyor. 50 bin adet stokla sınırlı olan hediye çantalar Eker'in satıldığı marketlerde yoğurt ambalajlarının üzerine bantlanarak dağıtılıyor.