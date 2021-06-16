Ekiplerin karşısında pompalı tüfek ve silahla havaya ateş açtılar

Bursa'da polis ekiplerinin devriye gezmesi sırasında 10 ile 15 yaşlarında bir grup genç sokak üzerinde polisin karşısında pompalı tüfek ve silahla havaya ateş açtı. Olay yerinden kaçan grup polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye gezerken bir grup genç polislerin karşısında sokak üzerinde havaya pompalı tüfekle ve silah ile ateş açtı. Ateş açan genç grup daha sonra sokaklara dağılarak kaçtı. Ateş açmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler sokak üzerinde evlere girerek genç grubu gözaltına aldı. Herhangi bir olay yaşanmaması için ekipler çevrede güvenlik önlemi alındı. Evlerde yapılan aramada bir bir adet pompalı tüfek ve bir adet ise silah ele geçirildi. Olay anı sokak üzerinde devriye atan ekiplerden biri olayı başka bir polis memuruna anlatırken anbean kameralar tarafından kaydedildi. Gözaltına alanın gençlerin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.