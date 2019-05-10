Eklem ağrılarınızdan Hil Terapi ile kurtulun

Nurten Küçükçakır, Hil Terapi yöntemiyle eklem ağrılarından kısa sürede kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Hil Terapi uygulamasının (yüksek yoğunluklu lazer uygulaması) fizik tedavi alanında en son teknolojinin kullanılarak ortaya çıkarıldığını belirten Nurten Küçükçakır, “Özellikle geçmeyen eklem ve kas bölgesinde ağrılarında, kemik ağrılarında ve tüm kas iskelet sisteminde kullanılmaktadır. Herhangi bir iskelet bölümünde meydana gelen yaralanmalara veya hastalığa bağlı gelişen ciddi ağrılarda tek seansla bile etkin tedavi seçeneği sunmaktadır. Yüksek yoğunluklu lazer uygulaması diğer tedavi uygulamalarından daha etkindir. Özellikle ışın verilen bölgeye 6 ile 8 santimetre derinine bir ışın gönderilmektedir. Dolayısıyla oradaki derin dokulardaki hasarlı olan dokunun etrafındaki ödemi çözme ve hücre yenileme özelliğini uyandırmaya yaramaktadır. Sadece ağrıyı kesmek hedef değildir. Aynı zamanda da doku onarıcı özelliğe sahiptir. Hem romatizmal ağrılarda hem de romatizmal olmayan eklem ağrılarında ve kireçlenme ağrılarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Omuz ağrıları tedavi etmekte zorlandığımız bölgelerden biridir. Ancak bu yöntemle omuz bölgesinin de kolayca tedavi edebilmekteyiz” dedi.

En çok tedavinin uygulandığı ve başarı sağlandığı bölgenin diz olduğunu belirten Küçükçakır, “Bu bölgedeki menüsküs aşınmaların da ve ameliyatlık hale gelmeyen yırtıkların da çok aktif bir şekilde kullanmaktayız. Diz bölgesindeki ön ve arka çapraz bağ yaralanmalarının yanı sıra ayak bileği yaralanmalarında da kullanılmaktadır. Tek seansta bile etkin olan Hil Terapi, yaklaşık 5 ile 20 dakika sürmektedir. Tek başına kullanıldığı gibi diğer tedavi yöntemleriyle de kombine edilebilmektedir” diye konuştu.