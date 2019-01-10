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Ekmekçi: "Gazeteciler ‘öz'üne kavuşmalı"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini, yeni medya düzeninin ülkeye çağ atlatacağını dile getirdi.


TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazeteciliğin her dönemde olduğu gibi bu süreçte de büyük fedakarlık ve özveriyle yapıldığını aktaran Ekmekçi, çalışma şartlarının ise gün geçtikçe zorlaştığının altını çizdi. Sektörde birçok sorunun bulunduğuna dikkat çeken Ekmekçi, “Basın emekçilerinin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılmalı. Özellikle kıdem ve ihbar tazminatlarıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirilmeli. Dördüncü kuvvet olan medya, kamunun sesi olmaya devam edecek” dedi.


Dünya genelinde yaygınlaşan dijital medyanın Türkiye'yi de etkisi altına aldığını açıklayan TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “Son dönemde ülkemizde ciddi anlamda internet haber sitesi artışı bulunuyor. Ancak kontrolsüz ve hormonlu büyüme yüzünden henüz emekleme döneminde olan dijital medya büyüme sürecini sancılı olarak tamamlayabilir. İnternet yasasının çıkmasıyla birlikte kriterlerin doğru tespit edilmesi halinde Türkiye dijital medyayla birlikte çağ atlayacak” diye konuştu.

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