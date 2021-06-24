Ekolojik Bahçeler, personeli doğa ile bütünleştirecek

Toplam 10 dönümlük bir alan üzerinde hayata geçirilen Ekolojik Bahçeler'de üniversitede görev yapan personelin yararlanması hedefleniyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un göreve gelmesinin ardından alt yapısı ve diğer hazırlıklarının tamamlanması yönünde talimat verdiği Ekolojik Bahçeler'in açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, akademisyenler ve çok sayıda personel katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ziraat Fakültesi Dekanlığına ve Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğüne teşekkür etti. Göreve geldiklerinin ilk 4 ayından itibaren memnuniyet anketlerine başladıklarını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Yılda iki kez anket yaptırıyoruz. Şimdiye kadar 4 anket yaptık. Temmuz ayında yenisini yapacağız. İstekler, beklentiler ve eksik yönlerimizi bu yöntem ile tespit ediyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki; ilk kez öğrenciler bazında büyük bir memnuniyet oranı yakaladık. Yaklaşık yüzde 60'lık bir memnuniyet oranı gördük. Bu bizi hem sevindiriyor hem de daha işimizin bitmediğini gösteriyor. Akademik ve idari personel memnuniyeti ise çok daha yukarılarda çıkıyor. Üniversitemizde hayata geçireceğimiz projeler ile yönetimden beklenen adımları birer birer atmaya devam edeceğiz. Ekolojik Bahçe çalışması da bu geri dönüşlerden aldığımız bir proje önerisiydi. 60 metrekarelik, 112 parselden oluşan bir alanı hazırladık. İlk aşamada 50 parsele talep geldi. Gelecek dönemde buranın yetmeyeceğine ve büyük bir talep göreceğine inanıyorum. Üniversitemize, akademik ve idari personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ekolojik bahçeler bilinçli tarımın önünü açacak

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise konuşmasında günümüzde insanların yoğun mesai ortamından uzaklaşmaya ve doğal ortamları tercih etmeye başladığına işaret etti. Bu amaçla üniversitede görev yapan personel için Ekolojik Bahçe projesini hayata geçirdiklerini aktaran Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut; “Bu gördüğünüz alan benim asistanlığım döneminde de aynı amaçla kullanılıyordu. Ancak zaman içerisinde kullanımı durduruldu ve her yeri çalılar kapattı. Rektörümüzün talimatı ile biz yeni bir alan oluşturduk ve her şeyi yeniden tasarlayarak ciddi talep gören bir yer haline getirdik. Tarıma gönül veren akademik ve idari personelimize bitki yetiştirmek konusunda bir bilinç oluşturmak ve birlikte üretim yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Programın organizasyonunu gerçekleştiren Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu da toprak, su ve hava olmadan yaşamın mümkün olmayacağının altını çizdi. Temiz hava, toprak ve suya sahip çıkmak için uğraş verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Güray Salihoğlu; “Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü olarak; üniversitemizin değerlerini ve ilgi görecek projelerini değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız proje tam anlamıyla bu hedefe hizmet etmektedir. Bahçelerin düzenlenmesi ve personelimizin hizmetine sokulması sürecindeki yoğun çalışmayı Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörlüğü olarak Prof. Dr. Şule Turhan ve ekibimizle birlikte çok yakından takip ettik. Bu vesile ile projede emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Davetliler ekolojik bahçelerin açılışının ardından Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nın belirlediği alana ağaç dikti. Çok sayıda mazı ağacı, fıstık çamı ve akçaağaç toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Prof. Dr. Sezen Özeke koordinatörlüğünde BUÜ Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Tugay ve Mehmet Bütün kardeşlerin gerçekleştirdiği konser ile tamamlandı.