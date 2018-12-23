Ekonominin oscarları 45. kez sahiplerini buluyor

kez düzenlenecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 25 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. 4 ayrı kategoride 52 ödülün sahiplerini bulacağı törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

Türkiye'deki oda ve borsalara rol model olan projelerin mimarı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, kent ekonomisinin kahramanlarını Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile ödüllendirmeye devam ediyor. Bu yıl 45. kez düzenlenecek olan törende, başarılı iş insanları ve firmalar ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un elinden alacak. BTSO Aralık Ayı Meclis toplantısının ardından Oda Hizmet Binası'nda düzenlenecek ödül töreni saat 19.00'da başlayacak. Törende ‘Gelir Vergisi', ‘Kurumlar Vergisi', ‘İhracat' ve ‘Sektör Liderleri' kategorilerinde 52 ödül sahiplerini bulacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nin Bursa iş dünyasının buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Firmaların faaliyetlerinin ve iş modellerinin kapsamlı bir biçimde incelendiği bir değerlendirme sürecinin ardından ödül alacak iş insanları ve firmaları belirlediklerini kaydeden Burkay, “BTSO, 42 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi konumunda. Üretim, ihracat, istihdam ve vergisiyle Bursa ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna ivme kazandıran tüm müteşebbislerimizi ve girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Tüm iş dünyası temsilcilerimizi, birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz gurur gecemizde bir arada görmeyi temenni ediyorum" dedi.