Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncısı düzenlenecek olan ekonomiye değer katanlar ödül töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un da teşrifleriyle 6 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kent ekonomisinin kahramanlarını ekonomiye değer katanlar ödül töreni ile taltif ediyor. Bu yıl 46. kez organize edilecek olan programda, başarılı iş adamları ve firmalar ödüllerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un elinden alacak. Oda hizmet binasında düzenlenecek ödül töreni saat 19.00'da başlayacak. Törende, 7 ayrı kategoride 60'tan fazla ödül sahiplerini bulacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomiye değer katanlar ödül töreninin Bursa iş dünyasının buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Firmaların faaliyetlerinin ve iş modellerinin kapsamlı bir biçimde incelendiği bir değerlendirme sürecinin ardından ödül alacak iş adamları ve firmaları belirlediklerini kaydeden Başkan Burkay, “BTSO, 43 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi. Üretim, ihracat, istihdam ve vergisiyle Bursa ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna ivme kazandıran bütün girişimcilerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.