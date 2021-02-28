kez düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri' açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl ilk defa dijital platformlarda duyurulan etkinlik kapsamında 4 ayrı kategoride 51 firma ödül alma başarısı gösterdi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kent ve ülke ekonomisine en fazla değer katan firmaları ve girişimcileri açıkladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle ilk defa sosyal medya üzerinden duyurulan ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri'nde, ‘Kurumlar Vergisi', ‘Gelir Vergisi', ‘İhracat' ve ‘Sektör Liderleri' kategorilerinde 51 firma belirlendi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ödül alan tüm iş dünyası temsilcilerini kutladı. Tüm dünyanın toplumsal ve ekonomik açıdan tarihi bir sınavdan geçtiğini belirten Başkan Burkay, salgının çalışma hayatından, eğitim ve öğretime; sosyal ilişkilerden, iletişim yöntemlerine kadar tüm alışkanlıkları derinden etkilediğini ifade etti.

“Üyelerimizle güçlü iletişim ağı oluşturduk”

Salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren işletmeleri ve çalışma hayatının tüm aktörlerini virüsün etkilerinden korumak adına yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren İbrahim Burkay, bu kapsamda hazırlanan ‘Acil Eylem Planı' ve ‘Kriz Masası' ile etkin bir iletişim ağı oluşturduklarını ve üyelerinin taleplerini hızla değerlendirmeye aldıklarını söyledi. Sektör konseyleri ve meslek komitelerinin aktardıkları sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı'na sunduklarını belirten İbrahim Burkay, bu süreçte destek paketlerinin uygulamaya alınmasında da etkin rol üstlendiklerini kaydetti. Başkan Burkay, pandemi döneminde de iş dünyası temsilcilerine yönelik hizmetlerini geliştirdiklerini, BTSO Akademi, Küresel Fuar Acentesi webinarları ve sanal B2B gibi etkinliklerle işletmelerin ‘yeni normal'e geçişine rehberlik ettiklerini söyledi.

Bursa iş dünyasının tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve ihraç pazarlarında giderek artan korumacı politikalara rağmen milli dayanışmaya ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine azimle destek vermeye devam ettiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Firmalarımızın böylesine zor bir dönemde bile üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmemesi takdire şayandır. BTSO olarak her yıl kent ve ülke ekonomimize en çok katkı sağlayan firmalarımızı ve girişimcilerimizi ödüllendiriyoruz. Bu sene ise ekonomimizin kahramanlarını yaşadığımız sürece uygun bir yöntemle taçlandırıyoruz. 47'nci kez düzenlediğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri'ni almaya hak kazanan müteşebbislerimizi ve firmalarımızı pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda ilan ediyoruz. Ekonomimizin tüm kahramanlarını en samimi duygularımla tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Üretim ve yatırım ikliminin yeniden cazip hale getirilmesiyle Türkiye'nin bu zor dönemden güçlenerek çıkacağına olan inancını dile getiren İbrahim Burkay, “Ülkemizin güçlü potansiyeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomi alanlarında gerçekleştirilecek reformlar ve daha da önemlisi millet olarak Türkiye'mizin geleceğine olan inancımızla 2021 yılını, kayıplarımızı telafi ettiğimiz ve büyüme hedeflerimize yeniden odaklandığımız bir yıl olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı yürekten kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur, Ekonomiye Değer Katanlar ödüllerinin bir kent geleneği haline geldiğini söyledi. Ödüllerin, BTSO üyelerinin başarılarını kamuoyu ile paylaşmak ve onları yeni başarılar için teşvik etmek açısından önemli olduğunu vurgulayan Ali Uğur, “Ödüle layık görülen tüm iş insanlarımızı ve firmalarımızı kutluyor, kendilerinin bundan sonra hem Bursa hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarına inanıyorum.” dedi.