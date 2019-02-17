Ekonomiye değil kültüre değer katacak

Bursa'da 1926 yılında defterdarlık binası olarak inşa edilen, uzun süre Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak ekonomiye hizmet veren tarihi bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin ardından kent kültürüne hizmet vermeye başladı.

Bursa'nın kalbi olarak nitelendirilen Heykel'deki Kent Müzesi'nin hemen karşısında bulunan ve uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nın defterdarlık olarak kullandığı bina, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçmişti. Bakanlıktan tahsisi alınan binanın, Kent Müzesi'nin ek binası olarak hizmet vermesi kararlaştırmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hummalı çalışmaların ardından tarihi yapı, yenilenen yüzüyle kültüre hizmet vermeye başladı. Kent Müzesi ek binası, açılışına özel iki önemli sergiye de ev sahipliği yaptı. Türk Resim Sanatının ünlü iki ressamı Ressam Malik Aksel ve Ressam Ömer Kaleşi'nin bazı tablo ve koleksiyonları müze envanterine geçti. Kapılarını bu iki önemli sergiyle açan Kent Müzesi ek binasının açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, geçmiş dönem milletvekili Ceyhun İrgil, Üsküp Mary Teresa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aziz Polojani, eserlerini müzeye bağışlayan Ressam Ömer Kaleşi ve sanatseverler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kent Müzesi ek binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın birçok konuda olduğu gibi müzecilik alanında da öncü konumda olduğunu söyledi. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren müzelerin her birinin, farklı konseptlerle, tarihe, kültüre, gelenek ve göreneklere ışık tuttuğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Müzelerimiz; sanayi tarihimizden köy kültürüne, arkeolojik bulgulardan karagöz değerimize, tekstilden bilim ve teknolojiye kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Geçen yıl 1 milyona yakın kişi belediyemize bağlı müzelerimizi ziyaret etti. Müzeler sadece sergilerden ibaret değil, geçmişin ve geleceğin bugünde buluşma noktasıdır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl içinde Yaşam Kültürü Müzesi ile Sağlık Tarihi Müzesi'nin açılışlarını yaparak Bursa'nın müze kültürünü zenginleştirmiştik. Geçtiğimiz ay da Muradiye Medresesinde Kur'an ve El Yazmaları Müzesini ziyarete açtık. Şimdi de 16 yıl önce Türkiye'nin ilk kent müzesi olarak açılan Kent Müzesi'nin içerik ve sınırlarını genişleten ek binasını hizmete alıyoruz. Kent Müzemiz Avrupa'nın ödüllü müzeleri arasında yer alıyor ve yılda 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bursa Kent Müzemiz, tarihi Bursa defterdarlık binasının da bünyesine katılmasıyla önemli bir kültür kompleksine dönüşmüş olacak" dedi.

Başkan Aktaş, halen Paris'te yaşayan ve 21 yağlıboya tablosunu müzeye bağışlayan Ressam Ömer Kaleşi ve 100 tablo ve taşbaskı koleksiyonu sergilenmek üzere müzeye bağışlayan Cumhuriyet dönemi resim sanatına damga vuran Malik Aksel'in oğulları Ord. Prof. Dr. Nuri Aksel ve Murat Aksel'e teşekkür etti.

Başkan Aktaş, tarihi binanın bütünüyle Büyükşehir uhdesine geçmesi için önemli katkı sağlayan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve geçiş dönem milletvekillerinden Ceyhun İrgil'e de ayrıca teşekkür etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle tarih boyunca ilham verem bir şehir olduğunu, İngiliz asıllı seyyah, çizer ve yazar Mary Adelaide Walker'ın 1866 yılında Bursa notları ve çizimlerinden oluşan ‘Bir seyyahın çizgileriyle 1866 Bursa' sergisinin bu özelliği ispatlar nitelikte olduğunu vurguladı. Bursa Kent Müzesi'nin 16 yıldır Bursa'nın sahip olduğu kültürel zenginlik ve çeşitliliği gözler önüne serdiğini hatırlatan Vali Canbolat, defterdarlık binasını müze olarak kente kazandıran Başkan Aktaş ve eserlerini müzeye bağışlayan Ömer Kaleşi ile Malik Aksel'in oğulları Ord. Prof. Dr. Nuri Aksel ve Murat Aksel'e teşekkür etti.

Bağışladığı tabloları ile müzeye değer katan Ressam Ömer Kaleşi de Kosova ve Üsküp'ün ardından eserlerinin yer aldığı üçüncü galerinin Bursa'da olduğunu belirterek, "En güzeli Bursa'da oldu diyebilirim. Gerçekten çok ciddi ve güzel bir çalışma yapılmış. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra davetlilerle birlikte açılışa özel hazırlanan İngiliz asıllı seyyah, çizer ve yazar Mary Adelaide Walker'ın 1866 yılında Bursa notları ve çizimlerinden oluşan ‘Bir seyyahın çizgileriyle 1866 Bursa' sergisini gezdi.