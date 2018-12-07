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Eksi 5 derece ve yoğun sis'e rağmen vatandaşlar Uludağ'ı terk etmedi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da dün yağan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Uludağ’a akın etti.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün yağan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Kar yağışının ve yoğun sisin devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı da sıfırın altında eksi 5 derece olarak ölçüldü. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için 24 saat çalışıyor.


Önceki gün tipi şeklinde yağan kar tatilcilerin ve turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 35 santime yükselmesi sonucunda hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 5 derece olmasına rağmen günübirlikçiler Uludağ'a çıkarak yağan karın keyfini çıkartıyor. Aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun sis vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.


Uludağ'da esnaf olduğunu ve kar yağışının yoğun olduğunu belirten Hasan Mantarlar," Bu sene kış şartları iyi gözüküyor fakat bu sene 4. yağıp eriyen kar. Bu haftadan itibaren gelen kış sağlım bir kış olacak. Karın yağması ile beraber kış turizmi de canlanacak. Yerli ve yabancı turistler içinde hazırız şuanda Uludağ sezonu açtı. Şuanda hava sıcaklığı eksi 5 derece ama ilerleyen saatler de düşer. Kar yükseldikçe talep artar" diye konuştu.

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